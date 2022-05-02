واصل النجم البرتغالي برونو فرنانديز تألقه اللافت، وسجل هدفاً مبكراً في مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد المقامة الآن.

تقدم مانشستر يونايتد ضد برينتفورد

ويلعب مانشستر يونايتد ضد برينتفورد الآن على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتُشير النتيجة إلى تقدم الشياطين الحمر بهدف نظيف سجله برونو فرنانديز.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة، فيما يقع برينتفورد في المركز الـ14 برصيد 40 نقطة.

برونو فرنانديز يحقق رقمًا مميزًا

وأشادت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، بمستوى برونو فرنانديز، وأوضحت أنه منذ ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد في فبراير عام 2020، يتفوق عليه في المساهمة بتسجيل الأهداف، محمد صلاح “ليفربول” وهاري كين “توتنهام”.

وأوضحت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن محمد صلاح ساهم في تسجيل 73 هدفًا، وهاري كين في 65 هدفًا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، فيما ساهم برونو فرنانديز في إحراز 61 هدفًا.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة، إلى أن برونو نجح في تسجيل 36 هدفًا وقدم 25 تمريرة حاسمة مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وهو نفس عدد مساهمات سون هيونج سون مع توتنهام هوتسبير.