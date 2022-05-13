عاد المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا لهز الشباك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ليُعادل عدد أهداف نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا.

التعاون يتجاوز الباطن:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الباطن بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز سكري القصيم بهدف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تواجد الباطن في المركز الـ15 برصيد 26 نقطة.

تاوامبا يتألق:

ورفع تاوامبا عدد أهدافه إلى 16 هدفًا، ليصعد إلى المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري، بالتساوي مع تاليسكا، وبفارق هدف عن نجم الاتحاد، البرازيلي رومارينيو الوصيف، فيما يتصدر مهاجم الهلال، النيجيري إيغالو الترتيب بـ21 هدفًا.

ورفع تاوامبا عدد أهدافه ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن إلى 6 أهداف، ليكون السماوي أكثر الفرق التي سجل أمامها، منذ الانضمام إلى صفوف التعاون قبل 4 مواسم.

ويفصل تاوامبا 5 أهداف عن تحقيق أفضل حصيلة تهديفية له منذ الانتقال إلى سكري القصيم، عندما أحرز 21 هدفًا، وحل وصيفًا للمغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر آنذاك، وذلك في موسم 2018/ 2019.