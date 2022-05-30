تترقب الجماهير مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، وسط منافسة قوية على خطف اللقب.

مباراة الأهلي والوداد اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم الاثنين عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتشهد مباراة الأهلي والوداد اليوم غياب مدافع المارد الأحمر، محمد عبدالمنعم لعدم تعافيه من الإصابة، فيما يُفاضل المدير الفني بيتسو موسيماني بين مشاركة عمرو السولية أو جلوسه احتياطيًا لغيابه مؤخرًا بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي مباراة اليوم، وهو مكتمل الصفوف، ويطمح لحصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، خاصة أن نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعبه ووسط جماهيره.

التشكيل المتوقع لنهائي دوري أبطال إفريقيا

وسيدفع موسيماني بالقوة الضاربة أملًا في حصد اللقب الثالث تواليًا، ويتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، أحمد عبدالقادر، حمدي فتحي، أليو ديانج “السولية”، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني وليد الركراكي مباراة الأهلي والوداد اليوم بالتشكيل التالي؛ رضا التكناوتي، أيوب عملود، يحيى عطية الله، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى جبران، جلال الداودي، أيمن الحسوني، بديع أووك، جاي مبينزا ورضا الجعدي.