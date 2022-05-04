تترقب الجماهير مباراة الريال ضد مان سيتي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في ظل المنافسة القوية على خطف بطاقة التأهل.

الريال ضد مان سيتي:

ومن المقرر أن يلعب الريال ضد مان سيتي على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

وكانت مباراة الريال ضد مان سيتي في ذهاب نصف النهائي، قد انتهت بفوز السيتيزنز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه رسميًّا، ويطمح في مواصلة تألقه والتأهل، فيما يسعى مانشستر سيتي لتحقيق نتيجة إيجابية والصعود للنهائي.

تشكيل مباراة اليوم المتوقع:

ويتوقع أن يبدأ المرينغي مباراة الريال ضد مان سيتي بالتشكيل التالي؛ تيبو كورتوا، ماسيلو، إيدير ميليتاو، ناتشو، داني كارفاخال، لوكا مودريتش، كامافينجا، توني كروس، فينيسيوس جونيور، فالفيردي وكريم بنزيما.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي؛ إيدرسون، زينشينكو، روبن دياز، إيمريك لابورت، كايل ووكر، دافيد سيلفا، رودري، كيفين دي بروين، جابرييل جيسوس، رحيم ستيرلينج ورياض محرز.