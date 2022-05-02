تنتظر الجماهير مباراة فياريال ضد ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، في ظل المنافسة القوية على خطف بطاقة التأهل.

خسارة فياريال ضد ليفربول

ولعب فياريال ضد ليفربول على ملعب “أنفيلد” الأسبوع الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز الريدز بثنائية نظيفة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن تُقام مباراة فياريال ضد ليفربول على ملعب “لا سيراميكا”، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال لمواصلة مفاجأته في بطولة دوري أبطال أوروبا، وإقصاء ليفربول بعد الإطاحة ببايرن ميونيخ، خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما يطمح الريدز بتحقيق فوز جديد والتأهل إلى النهائي.

التشكيل المتوقع للمباراة

ويتوقع أن يبدأ الفريق الإسباني مباراة فياريال ضد ليفربول بالتشكيل التالي؛ جيرونيمو رولي، خوان فويث، راؤول ألبيول، باو توريس، بيرفس إستوبينان، صامويل تشوكويزي، إيتيان كابوي، داني باريخو، مانو تريجيروس، جيوفاني لو سيلسو ودانجوما.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي؛ أليسون بيكر، ترنت ألكساندر آرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، تياغو، فابينيو، جوردان هندرسون، محمد صلاح، ساديو ماني ولويس دياز.