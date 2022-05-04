لفت المستشار القانوني والإعلامي محمد الدويش إلى وجود ثغرة في القرار الذي أصدرته غرفة فض المنازعات ضد نادي الهلال ولاعبه محمد كنو.

ثغرة في قرار غرفة فض المنازعات:

وعلق الدويش على أزمة محمد كنو، قائلًا: “أتمنى أنْ يخيب ظني فلا يؤدي تغيير قضية كنو من (توقيع لناديين) إلى (إنهاء عقد وتحريض على الإنهاء)”.

وتابع المستشار القانوني حديثه قائلًا: “وبالتالي يتم تحويلها من لجنة الاحتراف إلى غرفة فض المنازعات لإضعافها قانونيًّا فيسهل على مركز التحكيم إلغاء عقوبة كنو والهلال!”.

ونشر الدويش نص اللائحة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “نص صريح أنّ عقوبة التحريض للجنة وليست للغرفة”.

وأضاف في حديثه عن قضية محمد كنو: “الذين استدلوا بالفقرة 11 من المادة 24 من لائحة الاحتراف على اختصاص غرفة فض المنازعات بعقوبة مخالفة التوقيع لناديين.. أمامهم (الفصل السادس عشر) يدلوننا فيه على هذه العقوبة!”.

إيقاف محمد كنو ومنع الهلال من التسجيل:

وكان كنو قد دخل الفترة الحرة من عقده مع نادي الهلال، قبل أن يمدد تعاقده حتى عام 2025، بعد توقيعه مع النصر، لتقرر إدارة العالمي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد اللاعب.

وألزمت غرفة فض المنازعات كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يُقدر بـ27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى منع الزعيم من التسجيل لمدة فترتين.