قال د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، إن جدة سجلت يوم أمس أعلى درجة في المملكة.

أعلى درجة حرارة بالمملكة

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “لم يسبق أن سجلت جدة درجة حرارة مرتفعة وملتهبة (48.3م) ليوم 15مايو كما حدث يوم أمس منذ 52 سنة‼️ وفقاً للسجلات المناخية المتوفرة لدي.

تحطيم الأرقام القياسية

وأضاف المسند، أن هذه الدرجة القياسية حطمت الرقم الأعلى، والمسجل ليوم 15 مايو في جدة وهو 42 درجة مئوية عام 2004.