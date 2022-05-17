أثارت هوية حكم الكلاسيكو حالة من الجدل، بعض اعترض إدارة نادي الاتحاد على الحكم البرازيلي، لتتداول أنباء عن إسناد المباراة لطاقم تحكيم سعودي.

اعتراض الاتحاد على الحكم البرازيلي

ومن المقرر أن يُقام كلاسيكو الاتحاد والهلال، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واعترضت إدارة الاتحاد على إسناد الكلاسيكو للحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، وطلب من اتحاد الكرة الاستعانة بحكم سعودي في حالة عدم وجود طاقم تحكيم أوروبي ممتاز.

حكم سعودي يدير الكلاسيكو

وأكد إعلاميون رياضيون عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الكلاسيكو سيكون بقيادة طاقم تحكيم سعودي، وقال مبارك الشهري: “الحكم محمد الهويش يقود لقاء الاتحاد الهلال بعد رفض إدارة الاتحاد للطاقم البرازيلي.. أستغرب رفض الاتحاد مع أن الحكام البرازيليين ما قصروا معهم”.

وعلق الصحافي عبدالرحمن مشبب قائلًا: “اتحاد القدم يلغي تكليف الطاقم البرازيلي لمواجهة الاتحاد والهلال بقيادة ويلتون، ويسند المهمة إلى حكم محلي بطلب من نادي الاتحاد”.

وكتب الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز: “الحكم محمد الهويش هو الحكم الرابع كما كان مقرر مسبقًا للاتحاد والهلال.. هل يصبح حكم ساحة ويتم استبدال الحكم البرازيلي بعد رفض الاتحاديين.. هنا تصبح لجنة الحكام [لجنة ما يطلبه الاتحاديون].. أتمنى أن لا يكون الأمر صحيحًا”.