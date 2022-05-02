علق القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم أحمد الأمير، على الأنباء المنتشرة بعدم اختصاص غرفة فض المنازعات بإصدار العقوبات.

الأمير يؤكد اختصاص غرفة فض المنازعات

ووجه الأمير تساؤلًا، وقال: “ما هو دليلك أن غرفة فض المنازعات هي المختصة في إيقاع العقوبات الرياضية على اللاعب الذي يوقع عقدين لنفس الفترة الزمنية؟”.

ورد القانوني الرياضي على هذا التساؤل، قائلًا: “الفقرة 11 من نص المادة 24 من لائحة الاحتراف، والفصل السادس عشر الحفاظ على استقرار العقود.. انتهى الكلام”.

ونشر أحمد الأمير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لائحة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تؤكد صحة حديثه بشأن قرارات غرفة فض المنازعات.

إيقاف محمد كنو ومنع الهلال من التسجيل

وكان عقد محمد كنو قد دخل الفترة الحرة من عقده مع الزعيم، قبل أن يمدد تعاقده حتى عام 2025، ليؤكد النصر اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيعه مع اللاعب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وألزمت غرفة فض المنازعات كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يُقدر بـ27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى منع الأزرق من التسجيل لمدة فترتين.