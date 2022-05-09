يُقدم البرازيلي رومارينيو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليكون من أبرز لاعبيه.

رومارينيو يتألق

ونجح رومارينيو في ترك بصمة مميزة مع الاتحاد هذا الموسم، حيث ساهم في تسجيل 23 هدفًا، بعدما أحرز 17 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ويُنافس رومارينيو على لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 17 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو.

الاتحاد هذا الموسم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة حاسمة، حيث سيُلاقي الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.