نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في استعادة بريقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليتوج بجائزة جديدة.

كريستيانو رونالد يتوج بجائزة

وفاز رونالدو بجائزة أفضل لاعب ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم لشهر أبريل الماضي، المقدمة من قبل رابطة البريميرليج، الأمر الذي قد يعوضه عن عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وترك كريستيانو رونالدو بصمة مميزة مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، حيث ساهم في تسجيل 5 أهداف خلال 3 مباريات ضد كل من؛ نوريتش سيتي، آرسنال وتشيلسي.

وتمكن النجم البرتغالي من تسجيل 18 هدفًا خلال 30 مباراة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، ويتبقى لفريقه مانشستر يونايتد مواجهة واحدة ضد نظيره كريستال بالاس، يوم 22 مايو، ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 10 مرات، وخسر 11 مرة.