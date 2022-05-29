كرّس نادي ريال مدريد الإسباني، العقدة للمدرب الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد خسارة الريدز لنهائي دوري أبطال أوروبا أمس بهدف دون مقابل.

كلوب فاز بدوري الأبطال في مرة من أصل 4 نهائيات

وتقابل المدرب الألماني مرتين أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا حيث كانت الأولى في 2018 وفاز ريال مدريد بثلاثية لهدف، والثانية في 2022 وفاز ريال مدريد أيضًا بهدف دون رد.

وللمرة الثالثة في مسيرته، يخسر كلوب نهائي دوري أبطال أوروبا حيث كانت الأولى أمام بايرن ميونخ الألماني، حينما كان مدربًا لفريق بوروسيا دورتموند الألماني في عام 2013، ومرتين أمام ريال مدريد.

ونجح مدرب ليفربول في فك العقدة والتتويج بدوري الأبطال للمرة الأولى في مسيرته في 2019 على حساب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وعلق مدرب ليفربول بعد المباراة قائلًا: ” ريال مدريد عرف كيف يستغل الفرص ذهب بهجمة واحدة وسجلها، ونحن ذهبنا 9 مرات إلى مرمى كورتوا ولم ننجح في إحراز الأهداف، هذا ما غيّر مجرى المباراة”.

وأضاف: ” أهنئ ريال مدريد على التتويج بالبطولة وكان لديهم تيبو كورتوا الذي صنع الفارق بشكل كبير”.

بطولتان لـ ليفربول من أصل 4 بالموسم الحالي

يذكر أن كلوب نجح فقط في قيادة ليفربول للتتويج ببطولتين من أصل 4 بطولات وهما ” كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة المحترفين” بينما خسر ليفربول لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.