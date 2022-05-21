ضرب ولاية ميشيغيان الأمريكية إعصارٌ نادر تسبب في خسائر بشرية ومادية، حيث تسبب في وفاة شخص على الأقل بجانب عشرات المصابين.

المنازل طارت في الهواء

وتداول العشرات من المواطنين في غايلورد، إحدى مناطق مدينة ديتروت أكبر مدن ميشيغان، صوراً ومقاطع مصورة تُظهر الحج الكبير للخسائر التي خلفها الإعصار الذي ضرب الولاية.

وأفاد شهود عيان من سكان المدينة أنهم شاهدوا بأعينهم أسطح منازلهم وأجزاء كبيرة منها تطير في الهواء على بعد أمتار عديدة بفعل قوة الإعصار.

إعصار ميشيغان يقتلع الأشجار

وتسبب قوة الإعصار في اقتلاع الأشجار من جذورها بجانب قطع خطوط الكهرباء وفصل التيار عن سكان المدن التي تعاني حاليًا من الآثار الناجمة عن الإعصار الضخم.

الخسائر في الأرواح وثقتها المتحدثة باسم مونسون للرعاية الصحية، ريان لوسون، والتي كشفت أن مستشفى أوتسيغو قد استقبل قتيلاً واحداً جراء الإعصار، بينما ما يزال يتواجد داخل المستشفى نحو 23 شخصاً من إصابات مختلفة.

وعن الإحصائيات الأخيرة للمصابين، أوضحت شرطة ولاية ميشيغان أن إجمالي عدد المصابين على مستوى مختلف مستشفيات المنطقة قد بلغ 40 شخصًا، بينما توفي مواطن أمريكي واحد فقط متأثرًا بجراحه من الإعصار.

وأجمع خبراء الأرصاد والطبيعة في ولاية ميشيغان أن ما شهدته الولاية من إعصار خلال الساعات الماضية بمثابة أمر استثنائي وغير معتاد، بحسب تصريحات، جيم غورنو، المتحدث باسم إدارة الموارد الطبيعية بولاية ميشيغان، والتي قال فيها :” لسنا معتادين على هذا”. وهو الأمر نفسه الذي أكد عليه عالم الأرصاد الجوية في خدمة الطقس الوطنية، جيم كيسور، الذي أكد أن الرياح الشديدة غير شائعة في هذا الجزء من الولاية.