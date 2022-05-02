أبدى نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، صالح النعيمة استياءه من قرارات غرفة فض المنازعات ضد الزعيم ولاعبه محمد كنو.

صالح النعيمة يعلق على قرارات المنازعات

وعلق صالح النعيمة قائلًا: “لن أتحدث عن قرارات غرفة إثارة المنازعات، لأنها ليست صاحبة قرار، وكلي ثقة بإجراءات إدارة نادي الهلال، فالحق ينتزع بالنظام لا يهدى في النهاية”.

وأضاف صالح النعيمة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أخيراً مثل تلك القرارات، اعتاد عليها الهلال، ولن تعيقه بل تزيده قوة والتاريخ شاهد على ذلك، وعلى المسؤولين في اتحاد القدم تدارك مثل تلك الكوارث”.

العقوبة الموقعة على محمد كنو والهلال

وكان عقد محمد كنو قد دخل الفترة الحرة من عقده مع الزعيم، قبل أن يمدد تعاقده حتى عام 2025، ليؤكد النصر اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيعه مع اللاعب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وألزمت غرفة فض المنازعات كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يُقدر بـ27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى منع الأزرق من التسجيل لمدة فترتين.