عمليات بحث من أولياء الأمور والطلاب حول اختبار مقاس الميول والذي سيطبق على طلاب وطالبات الأول ثانوي.

ونشر المهتم بالشأن التعليمي، عبدالله السلطان والحاصل على ماجستير توجيه وإرشاد تربوي سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، معلومات أوضح من خلالها طبيعة اختبار الميول وكل ما يهم طلاب الثانوية في هذا الصدد.

تفاصيل اختبار الميول لطلاب الثانوية

– سيكون اختبار مقياس الميول عبر منصة اختبار في #منصة_مدرستي

فترة تطبيق المقياس كالتالي:

من الأحد ١٤٤٣/١٠/٢١هـ

إلى الثلاثاء ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ

– يمكن تطبيق المقياس في أي فترة خلال الثلاثة أيام.

– رابط الدخول على منصة اختبار : http://ekhtibar.moe.gov.sa

– مدة تطبيق المقياس ٩٠ دقيقة.

– يتكون المقياس من ١٠٠ فقرة.

– يجب الإجابة على جميع الفقرات.

– لا توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة لفقرات المقياس فالمطلوب أن يعبّر الطالب عن رأيه بصدق.

– تزداد دقة نتيجة الطالب كلما زاد وعيه وكانت إجاباته صادقه وتعبّر عن رأيه.

– لا يوجد علاقة بين مقياس الميول والتحصيل الدراسي للطالب.

– على المدارس إتاحة دخول الطلاب على المقياس في المدرسة لمن لم يستطع تأدية الاختبار في المنزل.

– الدخول سيكون عن طريق حساب مايكروسوفت الخاص بالدخول لـ #منصة_مدرستي

– نتيجة الطالب في المقياس ستظهر في حسابه في #نظام_نور

– النتيجة عبارة عن تقرير مفصّل عن ميول الطالب.

– عدم الإجابة على فقرات المقياس يُفقد الطالب الحق في المفاضلة على المسارات التخصصية.

– على المدارس القيام بتوعية الطلاب قبل موعد تطبيق المقياس.

كما نشر السلطان دليل تطبيق مقياس ميول عبر الرابط التالي: