يستمر رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، في زيادة ثروته، فحتى طلاقه في عام 2021 لم يؤثر بشكل كبير على الأرباح الثابتة لمؤسس شركة مايكروسوفت، الذي يستمر كل ثانية في كسب مبالغ ضخمة من المال.

تصدر بيل جيتس قائمة أغنى الأشخاص على هذا الكوكب لعدة سنوات، وذلك من عام 1995 إلى عام 2010، ثم من عام 2013 إلى عام 2017، وذلك حينما استولى جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون على هذا المنصب.

بداية ثروة بيل جيتس:

منذ أن شارك جيتس في تأسيس مايكروسوفت في 1975 مع بول آلن، نمت شركته بشكل ضخم وثابت، حيث بلغت قيمتها 350 مليون دولار عندما طرحها للاكتتاب العام، وتضخم هذا الرقم بفضل إطلاق مايكروسوفت أوفيس في عام 1990 وويندوز 95 في عام 1995، وبحلول عام 1999، كانت شركة البرمجيات تبلغ قيمتها 100 مليار دولار.

استثمارات جيتس إلى جانب مايكروسوفت:

ومع ذلك، فإن أسهم جيتس ليست فقط في مايكروسوفت، بل هناك أيضًا مجموعة Cascade Investments الخاصة به، كما يمتلك حصصًا في كوكاكولا وBerkshire Hathaway وAutoNation وDeere & Co.

وبيل جيتس يمتلك العديد من الأصول العقارية، بما في ذلك جزيرته الخاصة في بليز والمجموعات الفنية، والطائرة الخاصة، ناهيك عن مبادرات مثل مؤسسة بيل وميلندا جيتس التي أنفقت أكثر من 40 مليار دولار في محاربة الفقر العالمي والأمراض المختلفة.

كم يكسب بيل جيتس كل ثانية؟

بالنظر إلى أن القيمة الصافية لـ بيل جيتس تبلغ 138 مليار دولار، وفقًا لمواقع مثل Clutch Points، فإنه يكسب 1300 دولار في الثانية، وفقًا لحسابات Business Insider.

ويُذكر أن الملياردير الأمريكي أعلن إصابته بفيروس كورونا على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، حيث غرد قائلًا: لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، أعاني من أعراض متوسطة، وأتبع نصيحة الخبراء بالعزل لحين شفائي.