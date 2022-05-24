عقدت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل روزنامة الموسم الرياضي المقبل 2022/ 2023؛ لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لجنة المسابقات تستعرض روزنامة الموسم الجديد

وجاءت ورشة العمل التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحضور ومشاركة ممثلي أندية دوري المحترفين وعدد من مدربي الفرق.

واستعرضت اللجنة خلال الورشة مشاركات الأندية المحلية والخارجية، بالإضافة للاستحقاقات الدولية للمنتخبات السعودية خلال الموسم المقبل.

وتم فتح باب النقاش مع الحاضرين من منسوبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأخذ مرئياتهم وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم؛ تمهيدًا لاعتماد الروزنامة للموسم الرياضي الجديد.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود لجنة المسابقات ورابطة الدوري السعودي للمحترفين في التواصل مع أندية الدوري، والاهتمام بجميع آرائهم والاطلاع على مقترحاتهم قبل إعداد روزنامة الموسم الرياضي المقبل.

الموسم الأطول في الدوري

ويُعد الموسم الرياضي الحالي هو الأطول في تاريخ منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد قرار تمديد البطولة لمدة 25 يومًا، باستثناء نسخة 2019/ 2020 الذي شهدت توقف المنافسات الرياضية بسبب جائحة كورونا.