يبدو أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني.

ليفاندوفسكي يرغب في الرحيل:

ويلعب ليفاندوفسكي في صفوف بايرن ميونيخ منذ 8 سنوات، وظهر بشكل مميز معه، وتوج بالعديد من البطولات المحلية والقارية، وينتهي عقده في صيف عام 2023، إلا أنه قد ينتقل إلى أحد الفرق الأوروبية بعد نهاية الموسم.

وفجرت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا” مفاجأة كبرى بشأن مستقبل المهاجم البولندي، حيث أكدت بأن صاحب الـ33 عامًا أبلغ إدارة نادي بايرن ميونيح بعزمه على عدم تجديد عقده.

ولفتت الشبكة الألمانية، إلى رغبة روبرت ليفاندوفسكي، في خوض تحدٍ جديد خارج الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، وذلك بعد سنوات حقق خلالها كافة الإنجازات الممكنة بقميص العملاق البافاري.

المال ليس سبب رحيله:

وعلى الرغم من الأنباء التي ترددت بشأن غضب المهاجم البولندي من عدم تقديره ماليًّا بالشكل المناسب لإمكانياته، إلا أن شبكة “سكاي سبورت ألمانيا” نفت أن يكون المال لعب دورًا في قراره الأخير.

وأضافت: “لم يعد مستبعدًا إمكانية تخلي بايرن ميونخ عن ليفاندوفسكي هذا الصيف، لاسيما في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى برشلونة، الذي أبدى اهتمامًا بضمه”.