انتهت مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، التي أُقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم وولفرهامبتون والريدز يتعادل سريعًا:

وبدأت مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بشكل سريع، حيث نجح بيدرو نيتو في هز الشباك بعد مرور 3 دقائق فقط، بعد تمريرة من راؤول خيمينيز، وكاد لياندر ديندونكر أن يسجل الهدف الثاني، ولكن لعب الكرة بعيدًا.

ونجح الريدز في تسجيل التعادل عند الدقيقة 24 عن طريق ساديو ماني بعد تلقيه تمريرة من تياغو ألكانتارا، أهدر أندي روبرتسون فرصة عند الدقيقة 27، لتستمر المحاولات، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

ليفربول يسجل ثنائية:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، شارك جيمس ميلنر بدلًا من تياغو المصاب، وسجل ماني الهدف الثاني عند الدقيقة 50، ولكن الحكم ألغاه للتسلل، واستمرت المحاولات من الفريقين، قبل أن يهز البديل محمد صلاح الشباك عند الدقيقة 84.

وتمكن روبرتسون من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول ضد وولفرهامبتون بنتيجة 3/ 1، ليرفع رصيده إلى 92 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر والذي توج باللقب رسميًّا.