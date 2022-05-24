تنظم هيئة السياحة في ماليزيا سلسلة من العروض الترويجية في الشرق الأوسط لجذب السياح الدوليين إليها، وذلك بعد إعادة فتح الحدود في 1 أبريل 2022، ولم تجد كوالالمبور هذه المرة أفضل من السعودية لتنطلق منها حملتها وتحديدًا من مدن الدمام والرياض وجدة.

وتبدأ الحملة السياحية الترويجية من 21 مايو وتستمر إلى يوم 29، وقد جاء وفد يتألف من رئيس هيئة السياحة الماليزية، داتو سيري رملان إبراهيم، وأيضًا وكلاء السفر وأصحاب الفنادق وأصحاب المنتجعات وهيئات السياحة الحكومية.

وتتمثل المهمة في جذب المزيد من السياح الدوليين لزيادة تعزيز الاقتصاد لتحقيق انتعاش قوي في صناعة السياحة، بحسب موقع Travel Daily News.

أهمية السعودية للسياحة الماليزية

وبحسب موقع Travel Daily News يساهم سوق السعودية بأعلى نصيب للفرد من حيث الإنفاق السياحي والذي يصل إلى 11660 رينجيت ماليزي أي بمقدار 2673 دولارًا أمريكيًا، مع متوسط ​​مدة إقامة 10.8 ليلة قبل جائحة كوفيد-19.

وقال رئيس هيئة السياحة الماليزية: يسعدنا استقبال المزيد من السياح العرب في ماليزيا، ولطالما كانت علاقتنا مع المملكة ودية، ومن ثم، تهدف هذه الحملة الترويجية إلى الترويج لماليزيا كوجهة سياحية في قمة اهتمامات سوق غرب آسيا.

وتابع: لا ترتبط المملكة وماليزيا ارتباطًا وثيقًا بالرحلات المباشرة عبر الخطوط الجوية السعودية والخطوط الجوية الماليزية فحسب، بل تعد ماليزيا أيضًا وجهة عطلة آمنة وصديقة للعائلة.