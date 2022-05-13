تواجد نجم فريق ليفربول، المصري الدولي محمد صلاح، في القائمة المختصرة لحصد جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

محمد صلاح يُنافس على الجائزة:

ويُنافس محمد صلاح، زميله في ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، ونجم فريق مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، بوكايو ساكا، جيمس وارد براوس، جواو كانسيلو، سون هيونج مين وجارود بوين.

ويأمل محمد صلاح وكيفين دي بروين الفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج للمرة الثانية، حيث توج نجم مانشستر بالجائزة منذ عامين، فيما حصد النجم المصري اللقب عام 2018.

ويستطيع المشجعين التصويت لمرشحهم الأفضل حتى الساعة السادسة مساء الاثنين المقبل بتوقيت جرينيتش، وسيتم دمج أصواتهم مع أصوات قادة الفرق الـ20 في المسابقة، ولجنة من الخبراء لتحديد الفائز.

رونالدو وماني أبرز الغائبين:

ويُعد نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني أبرز الغائبين عن القائمة، على الرغم من تألقهما اللافت مع فرقهم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وسجل ساديو ماني 15 هدفًا في 33 مباراة في البريميرليج، فيما يُعد رونالدو أبرز لاعبي مانشستر يونايتد، حيث نجح في إحراز 18 هدفًا خلال 30 لقاء، وتم اختياره مرتين كلاعب الشهر في الدوري الإنجليزي.