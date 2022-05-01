يسعى مان سيتي للظهور بشكل مميز ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في ملعب “سانتياجو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية.

السيتي يفوز برباعية ذهابًا:

ولعب مان سيتي ضد ريال مدريد الأسبوع الماضي على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز السيتيزنز بنتيجة 4/ 3.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره ريال مدريد، مساء يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويأمل المرينغي في استغلال عاملي الأرض والجمهور وخطف بطاقة التأهل.

مان سيتي في إسبانيا:

وخاض مان سيتي 9 مباريات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على الملاعب الإسبانية، ولم يظهر بالمستوى المتوقع، حيث اكتفى بتحقيق الفوز 3 مرات، وخسر في 5 مواجهات، وتعادل مرة واحدة.

ولعب مانشستر سيتي 3 مواجهات أمام ريال مدريد، خسر بنتيجة 3/ 2 في مرحلة المجموعات موسم 2012/ 2013، وبهدف دون رد في نصف نهائي موسم 2015/ 2016، وفاز بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ16 موسم 2019/ 2020.

وواجه مان سيتي فريق برشلونة 3 مباريات وخسرهم جميعًا، حيث هُزم في إياب دور الـ16 موسمي 2013/ 2014 و2014/ 2015 بنتيجة 2/ 1 و1/ 0، وخسر برباعية دون رد في مرحلة المجموعات موسم 2016/ 2017.

كما تعادل سلبيًّا مع أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وفاز على إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في مرحلة المجموعات موسم 2015 2016، وتجاوز فياريال بنتيجة 3/ 0 في مرحلة المجموعات 2011/ 2012.