يبدو أن الساحة الفنية المصرية على موعد مع أزمة جديدة بين الفنان محمد رمضان والمطربة بشرى، بعد أن شنت الأخيرة هجومًا على أغنيته الجديدة “بلالين”.

واعتاد الجمهور على مشاهدة الفنان محمد رمضان كطرف في العديد من الأزمات سواء مع زملائه الفنانين كالفنانة بشرى والفنان أحمد الفيشاوي، أو خارج الوسط الفني مثل قضية الطيار.

أزمة رمضان وبشرى

بدأت بوادر الأزمة الجديدة بين بشرى ومحمد رمضان، بعد طرح الأخير أغنيته الجديدة “بلالين”، والتي فيما يبدو أنها لم تلقَ قبول بشرى التي وجهت نقدًا للأغنية في تصريحات إعلامية قائلة :” لست أفهم ما الذي يريد محمد رمضان أن يقوله من خلال أغنية بلالين، ولكنه من الذين لديهم رسائل موجهة عبر أغانيه، وذلك من أجل خلق شكل ما لنفسه أو حالة معينة، حتى يستطيع فرض نفسه على الساحة الفنية.

تاريخ من الأزمات

بدأت الأزمة بين رمضان وبشرى منذ خمس سنوات تقريبًا، وذلك بعد أن طرح رمضان أغنيته “الملك” في عام 2018، والتي حملت العديد من المعاني التي تؤكد على أنه متفرد في الساحة الفنية ويتزعمها دون منافس، إلا أن الفنانة بشرى خرجت هي الأخرى بأغنية “كوبرا” التي كانت كلماتها عبارة عن رد على كلمات أغنية رمضان.

واستمرت حالة من الشد والجذب والسجال بين كل من رمضان وبشرى على مدار أشهر طويلة تارة في لقاءات تلفزيونية وأخرى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه تم وضع لهذا الأمر خلال فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة الذي جمع الفنانين وتصافحا وقدمت بشرى لرمضان باقة من الزهور.