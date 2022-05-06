قاد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي إلى نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ليحقق رقمًا مميزًا.

روما إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ولعب روما ضد ليستر سيتي بالأمس في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، ونجح الذئاب في الفوز بهدف، ليتأهل إلى المباراة النهائية، بعد تعادل إيجابيًا بنتيجة 1/1 في لقاء الذهاب.

مورينيو يتألق مع روما

وأصبح مورينيو أول مدير فني ينجح في التأهل إلى نهائي بطولات “دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي”، كما أنه بات أول مدرب يتأهل إلى نهائي المسابقات الأوروبية مع 4 فرق مختلفة.

وسبق أن قاد مورينيو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو إلى نهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد، وصعد مع إنتر ميلان لنهائي التشامبيونزليج، كما قاد مانشستر يونايتد إلى المباراة النهائية للدوري الأوروبي.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن روما نجح في التأهل إلى نهائي أوروبي للمرة الأولى منذ موسم 1990/ 1991، عندما صعد لنهائي كأس الاتحاد.