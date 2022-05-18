حرصت إدارة نادي ميلان على رصد مكافآت مالية كبيرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تحفيزهم على التتويج بلقب الدوري الإيطالي الممتاز.

مكافآت للاعبي ميلان

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلى أن كل لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان سيحصل على 200 ألف يورو في حالة الفوز بلقب الكالتشيو هذا الموسم.

ويحتاج الروسونيري إلى التعادل أو الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساسولو ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي الممتاز لضمان اللقب، دون الانتظار إلى نتيجة لقاء إنتر ضد سامبدوريا.

ولم يتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان بلقب الدوري الإيطالي الممتاز منذ موسم 2010/ 2011، كما أنه لم ينجح في الحصول على أي بطولة منذ التتويج بلقب السوبر المحلي في عام 2016.

منافسة قوية على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي

ويتصدر ميلان جدول ترتيب ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 83 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر صاحب المركز الثاني، وذلك قبل الجولة الأخيرة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 76 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن يوفنتوس، ثم لاتسيو في المركز الخامس برصيد 63 نقطة.