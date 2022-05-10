بالرغم من أن الحديث عن الحرب العالمية الثالثة ليس بجديد إلا أن ربط هذا الأمر بروسيا قبل أكثر من 70 عامًا هو ما يعتبر جديدًا.

وبحسب قصاصة صحفية نشرت في صحيفة أخبار اليوم المصرية في الأول من يوليو عام 1950 فقد توقع الفيلسوف البريطاني بيرتراند راسل أن تشن روسيا حربًا عالمية ثالثة تستمر 10 سنوات والغريب في الأمر أن هذه النبوءة كانت بعد 5 أعوام من انتهاء الحرب العالمية الثانية.

شبح الحرب العالمية الثالثة

وعاد شبح الحرب الكونية مجددًا إلى الواجهة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر نيرانها منذ أكثر من 75 يومًا وسط محاولات أممية ودولية لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وهدد مسؤولون روس أكثر من مرة باستعمال الأسلحة النووية حال استمرت استفزازات حلف الناتو والدعم الغربي منقطع النظير لأوكرانيا.

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

ميدانيًا أعلنت الدفاع الروسية إصابة 16 منطقة لتمركز القوات والمعدات الأوكرانية بغارات جوية خلال الليل، إضافة إلى استهداف 407 مناطق أخرى و33 مركز قيادة و5 مستودعات بضربات صاروخية ومدفعية.

من جهة أخرى قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، إن فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد النفط الروسي، بات مسألة أيام قليلة.

وأضاف الوزير الفرنسي في حديث تلفزيوني: “بات ذلك موضوع أيام معدودة، يجب علينا التصرف بسرعة”.