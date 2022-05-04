يترقب عشاق كرة القدم السعودية اليوم الاثنين، مباراة الاتحاد والهلال بالجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

4 سيناريوهات تُشعل قمة الاتحاد والهلال في جدة

وتُوجد 4 سيناريوهات منهما سيناريوهين قد يحسمان لقب دوري المحترفين لنادي الاتحاد الليلة.

السيناريو الأول، هو أنه في حال فاز الاتحاد بفارق هدفين أو أكثر على الهلال، فإن العميد يتوج رسميًا بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “موسم 2021-2022″، لأول مرة منذ 2008-2009.

السيناريو الثاني، هو فوز الاتحاد بهدف دون رد أو بفارق هدف، حيث سيتسع الفارق بينه وبين الهلال إلى 9 نقاط، وسيكون بحاجة لنقطة واحدة في الجولات الـ3 الأخيرة لحسم لقب الدوري.

السيناريو الثالث وهو ” التعادل بين الفريقين حيث سيكون فارق النقاط كما هو 6 وسيكون الهلال له الأفضلية في المواجهات المباشرة، وإذا استمر الفريقان في الفوز فسوف يتأجل حسم لقب الدوري للجولة الأخيرة يوم 23 يونيو المقبل.

السيناريو الرابع هو في حالة فوز الهلال فإن الفارق سيتقلص إلى 3 نقاط وفي حالة استمرار فوز الفريقين في الجولات المتبقية فإن الدوري سيُحسم بالجولة الأخيرة خاصة أن الهلال سيكون له الأفضلية بالمواجهات المباشرة.

تشكيل الاتحاد والهلال المتوقع

وسيكون تشكيل الاتحاد المتوقع مكونًا من: ” مارسيلو غروهي، حمدان الشمراني، زياد الصحفي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، برونو هنريكي، أندري فيليبي، عبدالرحمن العبود، كورونادو، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله”.

أما تشكيل الهلال المتوقع فسوف يكون مكونًا من: ” عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد جحفلي، محمد البريك، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، موسى ماريجا، إيجالو”.