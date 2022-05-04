قالت مدينة الملك سعود الطبية: إن جرعة لقاح فيروس كورونا التنشيطية تحمل 4 فوائد.

فوائد الجرعة التنشيطية:

وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الجرعة التنشيطية تقلل من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا من خلال العمل مع دفاع الجسم الطبيعي للحماية.

كما نصحت مدينة الملك سعود الطبية الجميع بالمبادرة بالحصول على جرعة لقاح كورونا التنشيطية لفاعليتها في الوقاية من المرض الشديد.

تعزيز المناعة:

وشددت على أهمية تلك الجرعة في تعزيز المناعة والوقاية من انتقال وانتشار العدوى بفيروس كورونا أو متحوراته.