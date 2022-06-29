يحظى أجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي باهتمام أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للتعاقد معهم في الموسم المقبل.

تألق الأجانب يخطف الأنظار

وظهر الثلاثي الأجنبي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مهاجم الرأس الأخضر جوليو تفاريس، هشام فايق، والبرازيلي إسماعيل سيلفا بشكل مميز خلال منافسات الموسم المنصرم.

وأكدت تقارير أن ناديي ضمك والاتفاق يرغبان في التعاقد مع النجم الهولندي صاحب الأصول المغربية، هشام فايق، فيما يحظى الهداف تفاريس باهتمام الفيحاء والعدالة، بجانب رغبة أكثر من ناد في ضم سيلفا.

الفيصلي يهبط لدوري يلو

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد نظيره الهلال بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 33 نقطة، ويهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وعلى الرغم من هبوط عنابي سدير لدوري يلو، وعدم ظهوره بالمستوى المتوقع محليًا، إلا أنه ظهر بشكل مميز ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).