تترقب الجماهير مباراة السعودية وأستراليا ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وسط طموحات بمواصلة تألق الأخضر.

مباراة السعودية وأستراليا:

وتُقام مباراة السعودية وأستراليا، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب باختاكور الأوزبكي، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

الأخضر يتألق:

وقبل مباراة السعودية وأستراليا اليوم، خطف الأخضر الأولمبي الأنظار في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على طاجيكستان والإمارات، والتعادل مع اليابان.

وواصل منتخب السعودية بقيادة المدير الفني سعد الشهري تألقه، وتجاوز فيتنام ضمن منافسات الدور ربع النهائي، كما أنه الأقوى دفاعيًّا في البطولة، حيث لم يستقبل أي هدف حتى الآن، ونجح في تسجيل 9 أهداف.

أرقام منتخب أستراليا:

على الجانب الآخر، يُقدم منتخب أستراليا مستوى مميزًا في مرحلة المجموعات، حيث تأهل إلى الدور الثاني برصيد 7 نقاط، من الفوز الكويت والأردن، والتعادل مع العراق، قبل أن يتجاوز تركمنستان في ربع النهائي.