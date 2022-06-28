نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في استعادة بريقه منذ قدوم المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز في شهر فبراير الماضي.

الهلال يتألق مع رامون دياز

وعاد رامون دياز لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلفًا للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي تمت إقالته بعد الخسارة برباعية ضد الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

وانتفض الهلال مع رامون دياز، حيث خاض 22 مباراة تحت قيادته، ونجح في تحقيق 18 انتصارًا، وتعادل في مباراة وخسر 3 مرات، ليكون معدل نقاط الفريق 2.5 نقطة لكل لقاء.

وبلغ معدل تسجيل أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع رامون دياز 2.28 هدف لكل مباراة، واستقبل 0.87 هدف لكل لقاء، وتُعد الخطة المفضلة له 4/2/3/1، وذلك وفقًا لموقع الإحصائيات العالمي “سوفاسكور”.

الهلال بطلًا للدوري

ولعب الهلال ضد الفيصلي بالأمس على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الزعيم في الفوز بنتيجة 2/1، ليتوج باللقب للموسم الثالث على التوالي.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).