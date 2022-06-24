شهدت الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تحقيق العديد من الأرقام القياسية الجديدة وصمود أخرى.

أبرز أرقام الجولة الـ29

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق فوزه الـ20 ضد الفتح في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن الفيصلي من تجنب الخسارة على أرضه للمرة السابعة على التوالي.

وتمكن الرائد من تحقيق الفوز الثالث على التوالي أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونجح التعاون في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم ضد الشباب في بريدة خلال 9 مواجهات.

وحقق الاتحاد الانتصار للمرة الأولى بعد 3 جولات حصد منها نقطة واحدة، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن من تحقيق الانتصار الأول على ضمك في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في آخر 3 مباريات متتالية يستضيفها للمرة الأولى في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ترتيب الدوري بعد الجولة الـ29

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ29، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ64 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد، ثم النصر برصيد 58 نقطة، يليه الشباب بـ54 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس بـ43 نقطة، ثم الفتح برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء وأبها، وبفارق نقطة عن الطائي، يليه التعاون برصيد 33 نقطة، متساويًا مع الفيصلي والرائد، ثم الباطن بـ32 نقطة، ثم الأهلي والاتفاق بـ31 نقطة، ويتذيل الحزم الترتيب بـ17 نقطة.