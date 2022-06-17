يصيب ارتفاع ضغط الدم نحو 30% من البالغين في جميع أنحاء العالم، وفي حين يعتقد الكثير من الناس أن الملح من ضمن الأسباب لكن السبب الحقيقي هو السكر وخاصة إضافة الفركتوز في المشروبات.

ولذلك فإن تجنب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز هي الخطوة الأولى لتقليل مخاطر هذا المرض.

أفضل 7 أطعمة لخفض ضغط الدم

وبحسب موقع Daily Health Post الطبي، يجب إضافة الأطعمة التالية والتي أثبتت فعاليتها في خفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي.

1- البنجر

يحتوي على مستويات عالية من النترات الغذائية والتي عند تناولها يحولها جسمك إلى أكسيد النيتريك، مما يؤدي إلى ارتخاء الأوعية الدموية وانفتاحها ويؤدي ذلك إلى خفض ضغط الدم، وهي تتواجد أيضًا في الخضروات ذات الأوراق الداكنة مثل السبانخ والجرجير.

ومن الجدير بالذكر أن عقار النتروجليسرين المستخدم للمساعدة في ألم الصدر والنوبات القلبية ما هو إلا نسخة اصطناعية من النترات الموجودة في البنجر.

2- الشوكولاتة الداكنة

تثبت العديد من الدراسات أن منتجات الكاكاو يمكنها خفض الضغط، وهي فعالة بحيث لا تحتاج إلا إلى كميات صغيرة منها، وذلك لاحتوائها على مادة البروسيانيدين التي تزيد من إنتاج أكسيد النيتريك وترخي الأوعية الدموية.

3- الثوم

الثوم غذاء رائع للحفاظ على مستوى الضغط تحت السيطرة، حيث يوسع الأوعية الدموية ويحسن من تدفق الدم، كما أنه يساعد خلايا الدم الحمراء على إنتاج كبريتيد الهيدروجين الذي يريح الأوعية الدموية، وهو فعال بنفس فعالية أدوية الضغط.

4- البطيخ

يعتبر تناول البطيخ وسيلة فعالة للغاية لخفض الضغط كما يقي من خطر الإصابة بأمراض القلب، وهو أيضًا مصدر ممتاز لفيتامين A و B6 و C، بالإضافة إلى الألياف والبوتاسيوم، بحسب دراسة في جامعة ولاية فلوريدا

5- عصير الرمان

يحتوي الرمان على مادة البوليفينول القوية التي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهاب والأكسدة، وقد ثبت أنه يساعد في منع أو علاج العديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار وارتفاع نسبة السكر في الدم.

6- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من مضادات الأكسدة القوية من مادة البوليفينول المعروفة بفوائدها الوقائية للصحة، وهو يساعد في خفض الدم.

7- زيت الزيتون

ثبت أن زيت الزيتون يوسع الأوعية الدموية ويمنع ارتفاع ضغط الدم، وقد وجدت الدراسات أيضًا أنه يمكن أن يقلل من نسبة الكوليسترول الضار LDL (النوع السيء) ويزيد من نسبة الكوليسترول HDL (النوع الجيد).