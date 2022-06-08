يُعد الهلال أكثر فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مشاركة في المباريات ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي.

أكثر الفرق مشاركة في المباريات

ويتصدر الهلال هذه القائمة، حيث شارك في 46 مباراة في 5 بطولات، وهي؛ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دوري أبطال آسيا، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي وكأس العالم للأندية.

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثاني كأكثر أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مشاركة في المباريات هذا الموسم بـ37 مباراة، ثم فريقي التعاون والفيصلي برصيد 36 لقاء.

ترتيب الدوري هذا الموسم

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية منافسات الجولة الـ28، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث برصيد 55 نقطة، ثم الشباب بـ53 نقطة، يليه ضمك برصيد 43 نقطة، وحل الفتح سادسًا بـ35 نقطة، ثم الفيحاء في المركز السابع برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الطائي وأبها.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، ثم النادي الأهلي برصيد 31 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق.