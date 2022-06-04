قال موقع Superyacht البريطاني: إنه كجزء من مشروع رؤية 2030 سيتم بناء نادي اليخوت الفخم للغاية على البحر الأحمر في آمالا، واصفًا المدينة بأنها نقطة التقاء فريدة بين البر والبحر.

وتابع التقرير: تقع المنشأة داخل تريبل باي مارينا لمحمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية، وقد تم تصميم المنشأة على مساحة 7900 متر مربع من قبل شركة الهندسة المعمارية الرائدة HKS.

وأضاف: يقع نادي اليخوت تحت مظلة مدينة أمالا، التي تديرها شركة البحر الأحمر للتطوير، وتشكل جزءًا من برنامج رؤية السعودية 2030، ويهدف تصميم هذه المساحة الفريدة إلى عرض هيكل آسر يخلق نقطة التقاء فريدة بين الأرض والبحر.

وأردف التقرير: تضمن الحافة البحرية في المشروع أن يستقر المبنى بسلاسة داخل المرسى كنقطة محورية بحيث يخلق البناء إيحاءً بالتقاء البحر بالأرض.

فرصة لا مثيل لها لتشكيل وجهة جديدة:

وقال التقرير: إجمالًا يقدم المشروع فرصة لا مثيل لها لتشكيل وجهة سياحية جديدة ومرسى جديد لليخوت الفاخرة على البحر الأحمر، وأن تكون جزءًا من طموح المملكة لتصبح رائدة في مجال السياحة العالمية فهي عنصر أساسي في إستراتيجية رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد من خلال تمكين النمو السريع في قطاع السياحة.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 50 ألف وظيفة جديدة للسعوديين، بالإضافة إلى ما يزيد عن 11 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمجرد تشغيله بالكامل.

أمالا واجهة سياحية رائدة:

ومشروع أمالا مُخطط بحيث يكون واجهة سياحية رائدة فائقة الفخامة على ساحل البحر الأحمر، وهو يعزز من وجود تأشيرات سياحية عالمية لزيارة المملكة وتمكين العالم من تجربة هذه المشروعات.

وتولي السعودية اهتمامًا بسواحل البحر الأحمر والاستفادة من عناصر الجذب الطبيعية من خلال توفير مدن تجتذب السياحة العالمية، ويُعد اهتمام المملكة بتشييد تلك مشروعات السياحية أمر غير مسبوق، ما يجعلها وجهة سياحية رئيسية في الأسواق العالمية.