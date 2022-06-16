يبدو أن حارس مرمى فريق نابولي الإيطالي، الكولومبي ديفيد أوسبينا ابتعد عن الانضمام إلى صفوف نادي النصر في الميركاتو الصيفي.

أوسبينا يقترب من أتلتيكو مدريد

وكان نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر قد دخل في مفاوضات مع ديفيد أوسبينا خلال الفترة الماضية، وقدم عرضًا كبيرًا لحسم الصفقة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكد الصحافي الرياضي أكرم كونور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اقترب من التعاقد مع أوسبينا لمدة موسم واحد، مع إمكانية التجديد لعام آخر.

وينتهي عقد الحارس الكولومبي صاحب الـ33 عامًا بنهاية الشهر الجاري، واقترب من الرحيل عن نابولي، ولكن لم يحدد وجهته، وشارك الحارس الكولومبي في 33 مباراة هذا الموسم، واستقبل 28 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 13 مرة.

النصر يسعى لتدعيم حراسة المرمى

ويسعى النصر لتدعيم مركز حراسة المرمى منذ الميركاتو الشتوي، حيث ارتبط اسمه بالثنائي المصري محمد الشناوي “الأهلي”، ومحمد أبو جبل “الزمالك”، وأكدت تقارير حصوله على توقيع الأخير، قبل أن يتراجع بسبب الجماهير.