يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي من تراجع النتائج ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيصلي يعاني آخر جولتين

ويطمح عنابي سدير في تحقيق الفوز آخر جولتين، أملًا في البقاء بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل، إلا أنه يملك نسبة خسارة مرتفعة، الأمر الذي يهدد استمراره.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي 22 مباراة في الجولتين الأخيرتين من الدوري السعودي للمحترفين، وتلقى 11 خسارة، مقابل 6 تعادلات، واكتفى بتحقيق الفوز 5 مرات فقط.

عنابي سدير في الدوري هذا الموسم

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مباراتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يستضيف الطائي، فيما يختتم الموسم الحالي بمواجهة الهلال في الرياض.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة من الفوز في 6 مباريات والتعادل 12 مرة، فيما خسر 10 لقاءات.