تأكد غياب النجم فيليب كيش عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في مباراته المقبلة ضد الفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فيليب كيش يُطرد للمرة الأولى

وحصل فيليب كيش على بطاقة حمراء خلال مباراة الاتفاق ضد الاتحاد بالأمس، في الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بتحويل العميد لتأخره بهدف إلى فوز بثلاثية.

وتُعد هذه البطاقة الحمراء الأولى التي يحصل عليها فيليب كيس في مع الاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مباراته الـ126، وحصل على التقييم الأضعف له بـ5.9 درجة، وذلك وفقًا لـ”سوفاسكور”.

الاتفاق في الدوري

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضيفًا على الفيحاء، مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ15 وقبل الأخير من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، من الفوز 7 مرات، والتعادل 10 مرات، وخسر 12 مرة.