قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن إيطاليا لديها مصالح مشتركة مع السعودية، مؤكدًا على أن الحكومتين متوائمتان في الكثير من الأفكار وتشتركان في المصالح المشتركة والأولويات الإستراتيجية التي وفرت الأسس لعلاقة طويلة الأمد.

90 عامًا من العلاقات الدبلوماسية الناجحة

وتابع دي مايو: كانت إيطاليا واحدة من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية في أوائل الثلاثينيات وتمثل 2022 ذكرى مهمة للغاية في صداقتنا الطويلة، وستنظم روما فعاليات احتفالية في وقت لاحق من هذا العام للاحتفال بالذكرى التسعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتابع: في ذلك الوقت، قررت السعودية وإيطاليا بدء حوار إستراتيجي، وتهدف زيارتي إلى الرياض إلى تعزيز علاقتنا طويلة الأمد من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون والشراكة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويشارك وزير الخارجية الإيطالي في رئاسة الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية الإيطالية المشتركة مع وزير المالية محمد الجدعان، كما يحضر منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي، حيث ستلتقي المؤسسات والشركات من البلدين لتطوير المزيد من الشراكات.

تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030

وأضاف أن الشركات الإيطالية عالية التقنية التي تحضر الحدث تساهم في تحقيق أهداف المملكة المتمثلة في تحقيق اقتصاد أكثر تنوعًا، لا سيما في مجالات الاستدامة وانتقال الطاقة.

وأشاد دي مايو بالقيادة السعودية لإحداثها تطورات اجتماعية مهمة، مضيفًا أن روما على أتم استعداد لتقديم كل الدعم الذي تحتاجه المملكة لتنفيذ إصلاحاتها بشكل أكبر.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: السعودية شريك أساسي لإيطاليا في الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط والخليج، لذلك فإننا نثمن بشدة حوارنا حول الملفات الإقليمية الرئيسية.

ويُذكر أنه خلال عام 2021، تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 8.6 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 33% عن عام 2020، وتعد إيطاليا سابع أكبر مورد للبضائع في المملكة، وتحتل السعودية المرتبة 21 في السلع الموردة إلى إيطاليا، وتوفر نحو 9% من واردات النفط الإيطالية.

واختتم دي مايو حواره مع موقع Pioneer Jury قائلًا: لا يزال هناك الكثير الذي يتعين تحقيقه، لكن إيطاليا مستعدة لتقديم كل الدعم الذي تحتاجه المملكة لمواصلة تنفيذ إصلاحاتها، وبهذه الروح، فإنني على ثقة من أن منتدى أعمال الاستثمار السعودي الإيطالي الذي سأشارك في رئاسته يوم 27 يونيو سيصبح ناجحًا وسيكون حافزًا لتعزيز شراكات صناعية وتجارية جديدة.