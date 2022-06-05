كشف مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، خصائص منزلة الثريا والتي تسمى ثريا الصيف، وتبدأ غدًا الاثنين 6 يونيو.

وقال المرصد: “من المعلومات الفلكية بتقويم المرصد خواص منزلة الثريا وتسمى ثريا الصيف وتبدأ في 6 يونيو وهي أول مربعانية القيظ”، مضيفة أن فيها تهب الرياح الشمالية- السمائم- وترتفع الحرارة ارتفاعا ملحوظا إلى الثلث الأول من الليل.

موسم الثريا

وتعد الثريا من النجوم الشامية وموقعها في الجزء الغربي من برج الثور، لكن شروقها يكون في 16 (الجوزاء) وبرج الجوزاء من البروج ذات الجسدين، تحمل صفة ما قبلها مع صفتها.

ويعتبر علامة طلوعها توسط (العوى) عشاء و(سعد السعود) فجرًا، وفيه تقترب الشمس من أقصى نقطة لها حيث يتبقى عليها أربع دقائق تنتهي بنهاية الثريا ودخول الدبران.

ويبلغ متوسط الدرجات العظمي في وقت موسم الثريا في منتصف النهار ما بين 38 و41 درجة مئوية، أما الدرجات الصغرى فيبلغ متوسطها ما بين 24 و30 درجة مئوية.