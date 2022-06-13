قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور وائل باجهموم: إن هناك اتجاهًا للتعايش مع فيروس كورونا، مؤكدًا أن الإنسانية تعايشت مع ما هو أصعب منه.

مناعة مجتمعية:

وتابع باجهموم، خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن التعايش مع فيروس كورونا، هو نتاج طبيعي لوجود المناعة المجتمعية المتوفرة بين جميع أبناء المملكة.

جهود المملكة:

ولفت إلى أن ما وصلت اليه المملكة الآن، هو نتاج جهد واجتهادات وإجراءات سابقة، قامت بها جميع الجهات في المملكة، مشيدًا بالقرارات التي اتخذتها الحكومة بدون تردد وساهمت بشكل كبير في وصول المملكة إلى هذا الحد من التحصين.