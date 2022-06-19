كشف المدرب سعد الشهري المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأولمبي، تشكيلة الأخضر لمواجهة أوزبكستان في نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

تشكيلة الأخضر

وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: “نواف العقيدي، حمد اليامي، سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، متعب الحربي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، أيمن يحيى، حسين العيسى، فراس البريكان”.

على مقاعد البدلاء يوجد كل من : “عبد الرحمن الصائبي، عبد الرحمن الشمري، سعد بالعبيد، وليد الأحمد، خليفة الدوسري، تركي العمار، عوض الناشري، زياد الجهني، مشعل الصبياني، عبد الله رديف، محمد مران.

ويطمح سعد الشهري، في تحقيق إنجاز مميز والفوز بلقب كأس أمم آسيا تحت 23 سنة للمرة الأولى في تاريخه، وفي تاريخ الأخضر الأولمبي.

وتعد هذه المرة هي الثانية لـ الشهري الذي يصل لنهائي كأس آسيا تحت 23 سنة، حيث خسر النهائي في أول مرة قبل سنتين أمام منتخب كوريا الجنوبية.