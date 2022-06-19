نجح المنتخب السعودي الأولمبي في التتويج بلقب كأس أمم آسيا تحت 23 سنة للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على منتخب أوزبكستان في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

ملخص المباراة

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، لينتفض الأخضر هجوميًا بالشوط الثاني ويسجل هدفين عبر أحمد الغامدي وفراس البريكان الـ48 والـ 74.

يذكر أن حكم المباراة كان ألغى هدفًا للمنتخب الأوزبكي بداعي التسلل في الدقيقة الـ72.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب ميلي الوطني في العاصمة الأوزبكية طشقند، ليفوز الأخضر باللقب الأول في مسيرته بعد خسارة نهائي 2014 أمام العراق وخسارة نهائي 2020 أمام كوريا الجنوبية.