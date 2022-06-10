تألق منتخب السعودية بقيادة المدير الفني سعد الشهري بشكل لافت خلال منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

الأخضر يتألق دفاعيًا وهجوميًا

ويتصدر الأخضر قائمة الأقوى دفاعيًا في كأس آسيا تحت 23 عامًا بعد نهاية مرحلة المجموعات، حيث إنه خاض 3 مباريات، ولم يستقبل أي هدف، في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبو الخط الخلفي، وفي مقدمتهم سعود عبدالحميد.

كما ظهر منتخب السعودية تحت 23 عامًا بشكل مميز على الصعيد الهجومي، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأقوى هجوميًا، خلف منتخب أوزبكستان الذي نجح في إحراز 8 أهداف.

وتأهل منتخب السعودية إلى الدور ربع النهائي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب الياباني الوصيف، فيما جاءت الإمارات في المركز الثالث بـ3 نقاط، وتذيلت طاجيكستان الترتيب بدون رصيد.

مواجهات ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

وأُسد الستار بالأمس على مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وجاءت مواجهات ربع النهائي كالتالي؛ أستراليا وتركمانستان، أوزبكستان والعراق، كوريا الجنوبية واليابان، والسعودية ضد فيتنام.