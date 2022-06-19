يدخل المنتخب السعودي الأولمبي المواجهة الثالثة أمام منتخب أوزبكستان في آخر 8 أشهر لكن المباراة هذه المرة تحمل طابعًا خاصًا كونها في نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

نتائج المواجهات السابقة بين الأخضر وأوزبكستان

اللقاء الأول كان في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة حيث كان التعادل حاضرًا بنتيجة هدفين لكل منتخب وأُقيمت المباراة في أوزبكستان.

اللقاء الثاني كان في بطولة دبي الدولية للمنتخبات الأولمبية، وفاز الأخضر بهدفين دون رد أحرزهما عبد الله الحمدان في شباك أوزبكستان.

المواجهة الثالثة تقام عصر اليوم في الرابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وشارك الأخضر في كل نسخ بطولة آسيا تحت 23 عامًا منذ انطلاقتها في عام 2014 وحتى 2022.

ونجح المنتخب السعودي في الوصول للمباراة النهائية في 3 نسخ من أصل 5 في البطولة، كأكثر المنتخبات وصولًا للدور النهائي من المسابقة منذ تأسيسها في 2014.