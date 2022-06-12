انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية وفيتنام ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بتقدم الأخضر بهدف دون رد.

الأخضر يتقدم بهدف متعب الحربي

وبدأت مباراة السعودية وفيتنام المقامة على ملعب لوكوموتيف في طشقند بشكل سريع، وتصدى نواف العقيدي لفرصة خطيرة عند الدقيقة الثانية، قبل أن يتصدى الحارس لتسديدة قوية من أيمن يحيى عند الدقيقة 13.

وأطلق نام دونغ تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجانب القائم، وتألق حارس الأخضر، العقيدي وتصدى لكرة بشكل رائع، لتستمر المحاولات وسط تألق من الدفاع، قبل أن ينجح متعب الحربي في هز الشباك.

وانطلق متعب الحربي وسدد الكرة بقوة من الجانب الأيسر، ليسجل الهدف الأول عند الدقيقة 41، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد فيتنام بتقدم الأخضر بهدف نظيف.

نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة، منتخب أستراليا الأولمبي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك بعد فوزه على تركمانستان بهدف دون رد في ربع النهائي.