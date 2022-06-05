استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته الجماعية، اليوم الأحد، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة أسبوع.

الاتفاق يستأنف تدريباته:

وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بتدريبات الإحماء، ثم اشتمل على تمارين لياقية على عدة محطات ثم بالكرة، أعقب ذلك تطبيق اللاعبين الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وشهد مران اليوم غياب 6 لاعبين لانضمامهم إلى منتخبات بلادهم، حيث يتواجد ثلاثي الاتفاق حامد الغامدي، إبراهيم محنشي وأحمد الغامدي مع الأخضر الأولمبي، والجزائري رايس مبولحي، التونسي نعيم سليتي والسويدي روبن كوايسون.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، منتخب بروناي في مباراة ودية مغلقة، عند الساعة 7:10 مساء يوم غد الاثنين، على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

مواجهة الاتحاد في الدوري:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الاتحاد، يوم السبت الموافق 18 يونيو، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فارس الدهناء المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الأول برصيد 61 نقطة.