يستعد نادي بايرن ميونيخ الألماني، لتقديم عرض جديد إلى ليفربول، من أجل التعاقد مع مهاجمه السنغالي ساديو ماني في الميركاتو الصيفي.

البايرن يواصل محاولاته لضم ماني

ولفتت صحيفة “بيلد” الألمانية إلى أن إدارة النادي الألماني وافقت على تقديم عرض يتضمن حصول ليفربول على 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى بناء على مشاركات وأداء اللاعب.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ساديو صاحب الـ30 عامًا، اتفق بالفعل مع العملاق البافاري على أن يكون انتقاله للفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

وكان ساديو ماني قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في 2016، ويمتد عقده حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل.

محاولات لحسم الصفقة

وكانت تقارير عالمية قد أكدت أن بايرن ميونيخ قدم عرضين لنادي ليفربول، أقل في القيمة، إلا أن إدارة الريدز رفضت كليهما، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وترغب إدارة النادي الألماني في التعاقد مع المهاجم السنغالي في ظل غموض مستقبل سيرج جنابري وروبرت ليفاندوفسكي مع العملاق البافاري.