اقتربت إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني من حسم صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، السنغالي ساديو ماني بداية من الموسم الجديد.

البايرن يقترب من ضم ساديو ماني

وترددت أنباء بشأن رغبة ساديو ماني في الرحيل عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية، على الرغم من امتداد تعاقده حتى نهاية الموسم المقبل.

ويُعد بايرن ميونيخ من أبرز الأندية الراغبة في التعاقد مع مهاجم ليفربول في الميركاتو الصيفي، خاصة مع تزايد أنباء رحيله مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة.

ولفتت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إلى أن نادي ليفربول يستعد لوداع ساديو ماني، بعد أن أبدى بايرن ميونيخ موافقته على دفع 40 مليون جنيه إسترليني، قيمة شراء عقد المهاجم السنغالي.

التألق مع ليفربول في السنوات الأخيرة

ويُعتبر ساديو ماني من أبرز لاعبي ليفربول في السنوات الماضية، منذ انتقاله إلى صفوفه عام 2016، قادمًا من ساوثهامبتون، حيث خاض مع الريدز 269 مباراة في جميع البطولات، وأحرز 120 هدفًا.

وساهم المهاجم السنغالي في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بـ6 بطولات، وهي؛ الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، كأس الاتحاد وكأس الرابطة.