أطلقت الهيئة العامة للترفيه المسار الثاني من مسارات برنامج “زمالة الترفيه” مسار الوجهات الترفيهية، وهو أحد برامج مبادرة “صُنَّاع السعادة” التي أطلقها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وأول برنامج زمالة في قطاع الترفيه، والذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع أبرز قادة القطاع محليًا ودوليًا، وأفضل الجامعات والشركات الرائدة في صناعة الترفيه.

يركز البرنامج الذي تتراوح مدته بين ستة وتسعة أشهر في مسار “الوجهات الترفيهية”، على إدارة وتشغيل المواقع الترفيهية، وإدارة الزوار، وتفعيل التجارب الترفيهية.

وتم تأهيل واختيار 20 طالباً وطالبة في المسار الذي سيكون رافداً لقطاع الترفيه في المملكة، ضمن أهداف برنامج “جودة الحياة” أحد برامج رؤية السعودية 2030.

دراسة نظرية وتجارب عملية

وقد انطلق المسار الأول من البرنامج في أبريل الماضي تحت عنوان “الفعاليات الترفيهية”. ومن المتوقع أن يتخرج منه الطلاب خلال الأشهر المقبلة، بعد أن استفادوا من الدراسة النظرية والتجارب العملية داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن مبادرة صناع السعادة تتضمن مجموعة من البرامج التعليمية والتدريبية والتطويرية، منها، برنامج الدبلوم في قطاع الترفيه بالتعاون مع جامعة cote d’azure الفرنسية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والبرامج التدريبية الالكترونية في قطاع الترفيه بالتعاون مع أكاديمية باريس، وبرنامج قادة الترفيه، وبرنامج زمالة الترفيه، وتحديات الترفيه، والابتعاث الخارجي، ومجموعة أخرى من البرامج الخاصة باكتشاف المواهب. وسيتم إضافة بعض البرامج في المستقبل وذلك وفق حاجة السوق والقطاع.